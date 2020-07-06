В Сумской области погибла молодая сотрудница облсовета

В Сумской области погибла сотрудница областного совета Карина Козупица.
Как сообщили на официальном сайте облсовета, женщине лишь недавно исполнилось 30 лет.
"Страшная новость всколыхнула в минувшую субботу Сумской областной совет: 4 июля трагически погибла главный специалист-юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Андреевна Козупица… Чуть больше месяца назад ей исполнилось всего 30 лет", – говорится в сообщении.
По данным журналистов "Данкора", девушка утонула в реке Ворскла, в селе Климентово Ахтырского района, когда ныряла с аквалангом. В тот же день и в том же месте из реки извлекли тело 34-летнего мужчины.
В местной полиции подтвердили информацию о двух утонувших, но не стали называть их имен.
"По обоим фактам гибели людей работники полиции открыли уголовные производства и проводят проверки", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее спасатели отмечали, что жаркая погода и неосторожность привели к большому числу трагедий на водоемах.
Так, за июнь в прошлом году утонули более сотни украинцев, и тогда ГСЧС начала устраивать рейды по пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:
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