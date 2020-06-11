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В Сумской области погибли двое братьев-подростков: что произошло

11 июня, 07:56

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Трагедию копы назвали несчастным случаем

В Сумской области на пруду в поселке Знобь-Новгородское Середино-Будского района произошла трагедия – утонули двое братьев-подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Случившееся прокомментировали и в полиции Сумской области. Там рассказали, что 10 июня к ним обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 14-летний сын поехал к 15-летнему брату на реку, и те домой не вернулись.

Когда копы приехали к пруду, нашли на берегу реки одежду пропавших подростков. Немного позже в водоеме обнаружили тело старшего мальчика. Через полчаса нашли мертвым и его брата. Предварительной причиной смерти обоих в полиции назвали утопление.

Копы расследуют трагедию как несчастный случай.

Напомним. не так давно в Донецкой области четырехлетний ребенок утонул в водоеме, пока мать отошла в дом.

А в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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