В Сумской области произошло ДТП из-за животного на дороге: есть пострадавшие

Водитель маршрутки резко свернул в сторону и съехал с дороги

/ Фото: Нацполиция

В Сумской области маршрутное такси съехало в кювет. В результате ДТП пострадали три человека, сообщают в секторе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел около 5:30 на автодороге между Боромлей и Тростянцом. О ДТП сообщили врачи бригады "скорой помощи".

На вызов выехали руководители местного отделения полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

"На месте происшествия выяснилось, 38-летний водитель автобуса Mercedes-Sprinter, пытаясь избежать столкновения с диким животным, внезапно выскочил на проезжую часть, резко затормозил, и авто вылетело на обочину дороги, где и перевернулось, – комментирует событие и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский, – транспортное средство потерпело механических повреждений, в результате аварии пострадали несколько пассажиров. Двое из них сейчас находятся в Тростянецкой больнице, еще один обратился за помощью к специалистам медицинских учреждений областного центра".

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Недавно в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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