В Сумской области пьяная мать на сутки оставила детей на мужа с инвалидностью

/ Фото: Нацполиция

В Сумской области полицейские почти сутки искали мать двух малолетних детей, которых оставила практически без присмотра. Ее нашли у подруги во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ночью в отделение полиции обратился 36-летний местный житель с просьбой разыскать его 28-летнюю жену. Он объяснил, что пьяная жена ушла из дома, оставив на него малолетних дочерей. По словам заявителя, ухаживать за детьми он не может потому инвалид.

Женщина находилась у своих знакомых, с которыми распивала спиртные напитки. Появление на пороге сотрудников полиции было для нее неожиданностью.

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"Это уже второе обращение мужа этой женщины в полицию по поводу того, что она оставляет семью. Сама женщина на проблемы дома и то, что ее муж по состоянию здоровья не может полноценно ухаживать за девушками, не обращает внимания, – рассказывает начальник Липоводолинского отделения полиции Александр Гресь. - В семье воспитывается двое девочек. Одной из которых два, а другой 12 лет. О данном происшествии мы сообщили работникам социальной службы для дальнейшего совместного контроля и сопровождения семьи".

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщину привлекли к административной ответственности. Пока правоохранители решают, возвращать ли детей матери, они будут находиться в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, ранее шестимесячного малыша на холоде оставили родители. Корреспонденты новостей "Сегодня" были шокированы, когда нашли мать. Она рассказала, что коляску с девочкой просто забыли. Потому что и она, и отец были пьяными.

Кроме того, в Люблине завершился судебный процесс против женщины, которая в туалете завода, на котором работала, родила ребенка и бросила его в пластиковый контейнер для отходов.

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