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В Польше вынесли приговор украинке за попытку убить своего новорожденного ребенка

9 декабря, 03:41

Ближайшие несколько лет женщина проведет за решеткой

/ Фото: Pixabay

В Люблине завершился судебный процесс против женщины, которая в туалете завода, на котором работала, родила ребенка и бросила его в пластиковый контейнер для отходов, сообщает wiadomosci.onet.pl,.

Согласно приговору суда, 37-летняя гражданка Украины отправится в тюрьму на ближайшие 8 лет. Ее признали виновной в попытке убийства. Отмечается, что женщине назначили минимально возможное наказание за ее поступок. Суд учел, в частности, ее раскаяние. Максимальное наказание могло обернуться пожизненным заключением.

Приговор пока не не вступил в законную силу и еще может быть обжалован. Будет ли защита обвиняемой подавать апелляцию, пока неизвестно.

Напомним, инцидент произошел на заводе по переработке фруктов и овощей в населенном пункту Милейово (Milejowie) в июле 2018 года. В какой-то момент Надежда К. покинула производственную линию. Длительное отсутствие женщины заметили другие работницы, в том числе, родная сестра. Они отправились на поиски и обнаружили ее в помещении туалета. Роженица истекала кровью. В пластиковом контейнере рядом с матерью было найдено ее новорожденную дочь. Ребенка удалось спасти.

Как уже сообщалось, каждый пятый украинский работник за границей не готов вернуться на заработки.

Напомним, что по данным экспертов в из Польши в Украину каждый год нелегально переводят около $1,5 млрд.

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