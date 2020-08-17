В Сумской области пьяный мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку

Насильник набросился на младенца, который заплакал во время нападения

В Сумской области 25-летний мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и напал на семимесячного младенца.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Как установили работники полиции, житель Шостки, будучи в состоянии нарко- и алкогольного опьянения, зашел в соседнюю комнату общежития, где пытался изнасиловать старшую девочку и едва не убил ее сестричку, которая проснулась от шума и начала плакать", - говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли пьяного молодчика и двух детей – перепуганную 12-летнюю девочку и младенца. Медики скорой помощи диагностировали у младшей сестры повреждения головы.

Оказалось, что спастись от насильника детям помогла подружка старшей девочки – она позвала на помощь соседей, которые оттащили мужчину от младенца и вызвали копов.

Пострадавшие находятся под присмотром врачей. Нападавшего задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Сам он, протрезвев, категорически отрицает свою причастность к происшествию. Следователи готовят материалы по двум статьям Уголовного кодекса: "покушение на убийство малолетнего ребенка" и "покушение на изнасилование малолетнего ребенка", - добавили в полиции.

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