В Украине развращали детей и снимали на видео: пострадавшим от семи до 14 лет

Киберполицейские в Украине разоблачили злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порнографию с их участием в разных регионах страны. К преступлению причастны четыре человека, которые привлекли восемь несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции.

Во время профилактической операции "Паутина" правоохранители провели 54 обыска в разных областях Украины. В частности, на Волыни мужчина еще с 2017 года развращал мальчика 2004 года рождения.

"Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Созданный противоправный контент распространял на форумах в DarkNet. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении.

Реклама

Также в Винницкой области разоблачен мужчина, который развращал собственного малолетнего ребенка и снимал все на камеру. Далее запрещенный контент распространял в интернете.

А в Днепропетровской области разоблачен злоумышленник, который привлек двух женщин. Они предоставляли своих детей (2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения) для создания фото и видео сексуального характера. Горе-матерей задержали еще в декабре прошлого года. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении в изнасиловании и в изготовлении, сбыте и распространении порнографии, а также избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тыс. грн.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая

Реклама

В Черниговской области разоблачили 28-летнего жителя города Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурсах изображения порнографического характера с участием своих родственников в 2014 году.

Кроме того, соответствующие мероприятия проведены в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ровенской областях. По результатам мероприятий выявлены лица, занимавшиеся распространением детской порнографии в интернете.

В целом по результатам проведенных мероприятий установлено 8 потерпевших в возрасте от 7 до 14 лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама