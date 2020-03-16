В Сумской области столкнулись автобусы: погибли три человека

В аварии погиб водитель и двое пассажиров микроавтобуса

В Сумской области возле села Постольное произошла смертельная авария – после столкновения автобуса и микроавтобуса погибли водитель и двое пассажиров.

Авария произошла утром 16 марта, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Столкнулись Renault Traffic и рейсовый автобус. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира мини-буса", – заявили копы.

На месте происшествия работали медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты – они устанавливали причины и обстоятельства аварии, а также общее количество потерпевших.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во Львове шофер, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В Государственном бюро расследований уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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