В Сумской области взяли в плен оккупанта, а с еще одним жестко поговорили местные (видео)

В Сумской области военные ВСУ задержали российского оккупанта. Кроме того, жители Сум поговорили с одним из захватчиков и предупредили его о последствиях в случае боевых действий.
Видео с оккупантами опубликовал Telegram-канал "Киев INFO".
Российский военный в плену звонил родителям
Одного российского военного наши солдаты взяли в плен. Тот позвонил отцу и матери в Россию и попросил помочь ему. Мама его спросила, как он попал в Украину. На это солдат ответил так: "Сказали ехать в Украину, никто ничего не знал"
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Мама оккупанта спросила о причине поездки в Украину. На что тот ответил: "Все поехали. Мама, обращайтесь к командирам, к кому-нибудь".
Еще один солдат РФ поговорил с жителями Сум
Российский оккупант сам не понимает, зачем их сюда привезли. Жители предупредили его о последствиях в случае боевых действий.
"Мы держим позиции.. нас всего 4 роты", – сказал оккупант.
Потом он показал направления, в которых размещены их позиции.
"Значит так, пацаны, я вам серьезно говорю, если вас будут еб**шить и вы не справитесь – складывайте оружие на повороте, раздеваетесь, все складываете и с приподнятыми руками сдаетесь. Потом я вас закрываю в складе и приезжают наши ребята и мы вас отдаем", – сказал мужчина.
Потом сумчанин добавил, если такой ход событий не устраивает, то пусть российские военные уходят.
"Все понятно?", – спросил оккупанта мужчина.
Тот ответил, что все понял.
"Мы никого трогать не будем. Нам эта война не нужна. Ты думаешь мне нравится каждые пять минут бегать в укрытие и ждать пока что-то прилетит", – сказал житель города.
Потом они еще пообщались и российский оккупант ушел к своим военным.
Обстановка
- Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что путинские оккупанты практически полностью уничтожили Счастье.
- В Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.
- Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве находятся несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).