В Сумской области задержали пенсионера, который развращал мальчиков

Мужчина на протяжении года принимал у себя подростков 14 или 15 лет

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В Сумской области полицейские задержали 72-летнего пенсионера, который в течение года развращал несовершеннолетних мальчиков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, осенью прошлого года он пригласил местного мальчика к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег – согласился.

Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Почти год четверо ребят в возрасте 15 и 14 лет время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы и сообщила об этом в полицию.

Сначала мальчики в разговорах с полицейскими не признавали подлинной сути своих отношений со стариком, но позже обо всем рассказали. Признался во всем и сам подозреваемый – он не стал отрицать своей вины, однако утверждал, что все происходило по "согласию сторон".

В полиции открыли уголовное производство по статье "развращение, совершенное в отношении малолетнего", мужчина задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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