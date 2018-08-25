В Сумской области задержали трех кубинцев, нелегально переплывавших реку с территории РФ

В настоящее время нарушители доставлены в пограничное подразделение для составления необходимых документов

В Сумской области пограничники задержали трех граждан Республики Куба, которые пытались незаконно попасть в Украину из России, переплыв реку. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Трех нелегальных мигрантов пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы поймали задержали 24 августа в Путивльском районе в рамках проведения целевых профилактических мероприятий "Мигрант" и совместной специальной пограничной операции "Граница-2018".

"Иностранцы имели при себе паспорта граждан Республики Куба в виде ID-карточек. Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, преодолев вплавь реку Сейм", – отмечается в сообщении.

В настоящее время правонарушители доставлены в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления всех необходимых административно-процессуальных документов. О данном факте проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в Сумской области вблизи государственной границы с РФ сотрудники криминальной полиции области и сотрудники Глуховского отдела полиции задержали двух иностранных граждан в сопровождении проводника.

Ранее в Украине перекрыт канал нелегальной миграции из Юго-Восточной Азии.

Напомним, что ранее троих граждан Германии и россиянина, которые направлялись из Польши в Украину и наоборот, задержали пограничники Мостиского отряда.