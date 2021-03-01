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В Украине еще одна область попала в "красную зону" карантина

1 марта, 13:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ограничения вступят в силу 3 марта

В "красную зону" эпидемической опасности по уровню распространения коронавируса попала Житомирская область.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня, 1 марта, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По ее результатам было решено установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красной зоны".

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Ранее мы сообщали, что в Украине еще семь областей могут попасть в "красную зону".

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Также напомним, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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карантин коронавирус житомирская область ограничения красная зона
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