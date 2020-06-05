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В Украине от коронавируса умер заключенный: что известно

5 июня, 14:23

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекцию у мужчины подтвердили несколько дней назад

В Кропивницком от коронавируса скончался заключенный исправительной колонии № 6. Об этом в своем Telegram рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Заключенный с диагностированным СOVID -19, который находился в Кропивницкой исправительной колонии №6 – умер", – говорится в сообщении.

История болезни мужчины, по словам Денисовой, была очень непростой. Впервые в больницу заключенный попал еще 14 мая. Тогда ему диагностировали "острое воспаление легких" и перевели в инфекционную больницу №1. Там на следующий день мужчине сделали тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.

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19 мая пациента выписали из больницы и поместили на изоляцию в отдельную камеру в медицинской части колонии. Всю ситуацию усложняли сопутствующие хронические болезни, и мужчина находился в тяжелом состоянии. Из-за этого его 1 июня снова отправили в больницу. Там 3 июня ему сделали ПЦР-тест, который уже показал положительный результат. А 4 июня мужчина скончался.

"Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах заключенный заболел коронавирусом", – отметила Денисова.

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Как рассказали в руководстве исправительной колонии, всем контактным лицам, в том числе 3 фельдшерам и 8 осужденным, которые были в медчасти, уже сделали тесты на вирус. Сейчас они находятся в изоляции. Кроме того, на самоизоляцию отправили 12 работников конвоя – их тоже протестируют. Медицинскую часть колонии уже продезинфицировали.

Ранее мы рассказывали, что в Кропивницком COVID-19 подхватила местная журналистка Валентина Шаповал. По словам Валентины, коронавирусом переболела вся ее семья.

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Сколько в Украине стоят похороны умершего от коронавируса человека – смотрите в сюжете:

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