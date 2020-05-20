"Надо было настаивать": журналист из Кропивницкого рассказала, как лечилась от COVID-19

В Кропивницком, житель которого отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение от COVID-19, инфекцию подхватила местная журналистка Валентина Шаповал. Об этом сообщает издание CBN, в котором работает девушка.

У Валентины коронавирусом переболела вся семья. По ее словам, первым заразился ее папа.

"16 апреля он пожаловался на плохое самочувствие. У него повысилась температура и появился кашель. Мы сразу позвонили семейному врачу. Она выслушала, диагноз не ставила, назначила лекарства и сказала, чтобы пришел на прием", – вспоминает девушка.

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Уже на следующий день температура поднялась у мамы Валентины, а на Пасху первые симптомы почувствовала сама девушка.

"Температура была 37 градусов, очень сильно болела голова, родители говорили, что не чувствуют запахи, а мне было так плохо, что я не могла даже понять, что именно чувствую", – рассказывает журналистка.

По ее словам, сначала врач назначила ей лекарства для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ и лечения сухого кашля. Когда они пришли в больницу всей семьей, тесты на коронавирус им никто делать не хотел.

"Врач посмотрела нам горло, прослушала легкие, померила температуру и поставила диагнозы: папе – бронхит, мне и маме – ОРВИ. Назначила к концу недели допить лекарства. А мне назначила еще одно лекарство от кашля", – вспоминает она.

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Но Валентина не сдавалась и просила сделать ей тест на коронавирус. Врач же отправила ее в частную клинику.

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"Я решила сделать тест за деньги. Меня посмотрел врач, назначил компьютерную томографию легких и мне сделали ПЦР-тест. На следующий день я уже имела результаты – легкие были чистые. Тест в лабораторию отправили только через два дня и сказали, что перезвонят, если результат будет положительным. Всю неделю мы сидели дома", – рассказала девушка.

Результаты тестов пришли через неделю, и девушка сразу же сообщила об этом своему семейному врачу. На тот момент у девушки среди симптомов остался только кашель.

"Была легкая тревога, но я держала себя в руках. По сути, мы все уже прошли, переболели в легкой форме, и нам осталось только ждать результатов", - вспоминает Валентина.

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Журналист отметила, что не очень довольна тем, как ее лечили.

"Я бы не сказала, что очень качественно. Надо было настаивать, чтобы получить услугу. То есть, если сам не будешь действовать, никто тебе ничего не сделает", – подытожила она.

Ранее мы рассказывали, что в Кропивницком расследуют вспышку коронавируса в частной клинике. Там COVID-19 заболели десятки медиков и пациентов.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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