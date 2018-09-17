В Умани хасиды подожгли крест и подрались с местными жителями

В Умани евреи-хасиды, которые недавно отметили в городе Рош ха-Шана, подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями. Об этом сообщает 9tv.co.il.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, но на данный момент представители полиции Израиля и украинские правоохранители устанавливают личность поджигателя.

В свою очередь, посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский осудил действия религиозных фанатиков и принес за них официальные извинения, а местные лидеры еврейской общины назвали участников поджога "безумными".

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Он празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю.