В Умани хасиды подожгли крест и подрались с местными жителями

Сегодня, 11:13

Крест раздражал евреев, которые собрались провести на берегу реки обряд

Паломники-хасиды в Умани. Автор фото: Виталий Лазебник, &quot;Сегодня&quot;
Паломники-хасиды в Умани. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В Умани евреи-хасиды, которые недавно отметили в городе Рош ха-Шана, подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями. Об этом сообщает 9tv.co.il.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, но на данный момент представители полиции Израиля и украинские правоохранители устанавливают личность поджигателя.

В свою очередь, посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский осудил действия религиозных фанатиков и принес за них официальные извинения, а местные лидеры еврейской общины назвали участников поджога "безумными".  

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового годаОн празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. 
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