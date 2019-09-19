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В Украину уже прибыло более 200 паломников-хасидов

19 сентября, 05:49

Увеличение количества хасидов в Украине планируется с 20 сентября

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

На территорию Украины уже прибыло 229 паломников-хасидов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

"От 6 сентября в Украину прибыло 229 человек паломников-хасидов. Увеличение их количества будет с 20 сентября", – сообщили в пресс-центре.

За последние трое суток паломники-хасиды прибывают в Украину через Мукачевский и Чопский пограничные отряды. До этого паломники прибывали в Украину исключительно через границу с Польшей.

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"Ведется работа с аэропортами. Там будут и отдельные коридоры и, возможно, какие-то упрощенные группы лиц, которые будут прибывать по предварительным заявкам. Но это только начало работы", – сообщили в пресс-центре.

Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира.

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Чиновники уже подсчитали: паломники закупят для празднования сто коровьих туш — чтобы на всех гостей хватило кошерных мясных блюд.

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

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