В Виннице мужчину сбила маршрутка, а потом переехало инкассаторское авто (фото и видео)

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Виннице попытка перебежать дорогу в запрещенном месте закончилась для мужчины трагично – сначала его сбил маршрутный автобус, а потом переехал автомобиль инкассаторов. Пешеход скончался на месте.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что ДТП произошло около 18:00 26 января по улице Келецкой. Сначала мужчина угодил под колеса автобуса "Богдан". От удара пешехода отбросило на "встречку", где его и переехало инкассаторское авто Volkswagen Transporter.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Кто он – пока неизвестно, но на вид пешеходу – около 60 лет. У погибшего были седые короткие волосы, а одет он был в темное короткое пальто, черные брюки и серый вязаный свитер.

В связи со сложившейся ситуацией копы просят людей, которые владеют какой-либо информацией, сообщать об этом по телефону 102.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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