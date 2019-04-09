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В Виннице мужчина открыл производство настоящих гондол

Сегодня, 15:12

Сейчас в городе тестируют первую украинскую гондолу

В Виннице мужчина открыл производство настоящих гондол Другие регионы Сейчас в городе тестируют первую украинскую гондолу


Винница посягнула на славу Венеции, ведь это – единственный украинский город, где производят настоящие гондолы. Сейчас там тестируют первую украинскую девятиметровую лодку, которую назвали "Джульеттой".

Виталий Гуменюк – единственный украинец, у которого есть настоящая гондола. Почти 60 лет назад ее смастерил дедушка мужчины, чтобы сделать предложение девушке. В прошлом году "Джульетта" катала туристов. Поэтому Виталий решил создать целый парк гондол. Но без сертификата качества воплотить мечту нереально, поэтому пригласил специалиста из Чехии.

Под контролем иностранного инспектора судно прошло испытание на устойчивость и плавучесть – проверка длилась более пяти часов. Как выяснилось, "Джульетту" нужно немного усовершенствовать, и только после этого Виталий получит на изготовление гондол европейский сертификат качества.

Реставрировать "Джульетту" и исправить все ее недостатки Виталий планирует за полтора месяца. Только тогда в Виннице начнут делать вторую лодку и в процессе откроют единственную в Украине школу гондольеров.

Ранее мы писали о жителе Днепра Адалате Мамедове, который делает деревянные модели старинных кораблей. А в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.

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Тег Винница, мужчина, производство, гондола

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