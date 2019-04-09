В Виннице мужчина открыл производство настоящих гондол

Сейчас в городе тестируют первую украинскую гондолу

В Виннице мужчина открыл производство настоящих гондол 2019-04-09T15:12:00+03:00 Другие регионы Сейчас в городе тестируют первую украинскую гондолу





Виталий Гуменюк – единственный украинец, у которого есть настоящая гондола. Почти 60 лет назад ее смастерил дедушка мужчины, чтобы сделать предложение девушке. В прошлом году "Джульетта" катала туристов. Поэтому Виталий решил создать целый парк гондол. Но без сертификата качества воплотить мечту нереально, поэтому пригласил специалиста из Чехии.

Под контролем иностранного инспектора судно прошло испытание на устойчивость и плавучесть – проверка длилась более пяти часов. Как выяснилось, "Джульетту" нужно немного усовершенствовать, и только после этого Виталий получит на изготовление гондол европейский сертификат качества.

Реставрировать "Джульетту" и исправить все ее недостатки Виталий планирует за полтора месяца. Только тогда в Виннице начнут делать вторую лодку и в процессе откроют единственную в Украине школу гондольеров.

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