В Виннице на улице нашли бойца Нацгвардии с ножевым ранением

Гвардейца с ножевым ранением доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь

В Виннице на одной из улиц города полицейские обнаружили бойца Национальной гвардии Украины с ножевым ранением в области живота.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 24 мая.

Пострадавшего доставили в реанимацию городской больницы, однако во время оказания медицинской помощи 28-летний боец скончался.

"Он был обнаружен на улице, около двух часов ночи, и доставлен в реанимацию. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался", – говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". Сейчас выясняют обстоятельства смерти военного.

Между тем, на официальной странице воинской части в Facebook уточнили, что погибший – старший солдат Андрей Карась, нес службу с 2016 года водителем и не раз выезжал в зону боевых действий на Донбассе.

"Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы гвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны", - отметили в Нацгвардии.

Напомним, ранее в Житомирской области арендатор пруда устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое военнослужащих Нацгвардии.

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