В Виннице начали штрафовать за сжигание травы и листья

Токсичный дым опасен не только для окружающей среды, а и для людей

Фото: Pixabay

В Виннице начали штрафовать за сжигание травы и листья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/398/2ba/5c93982ba9a49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/398/2ba/5c93982ba9a49.jpg 2019-03-21T16:00:00+02:00 Другие регионы Токсичный дым опасен не только для окружающей среды, а и для людей

Теперь город патрулируют специальные бригады: они в усиленном режиме прочесывают частный сектор. Ведь именно там чаще всего разводят токсичные костры. Чтобы не нарваться на штраф, как говорят в муниципальной полиции, листья и траву надо выбрасывать. А лучше всего делать компост и удобрять приусадебный участок.

Экологи уверяют, что костер из листьев, соломы или травы – очень токсичный. Ведь дым не только опасен для окружающей среды, но и для здоровья человека. С начала сезона за сжигание листьев и травы уже десять горожан уплатили штрафы от 300 до почти 2 тысяч гривен. Искать нарушителей мобильные бригады будут еще месяц.

Отметим, что в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.еркассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение.

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