В Виннице разгромили зал игровых автоматов

Люди разбили игровые автоматы, окна заведения и сорвали рекламные баннеры

Фото: Pixabay

В Виннице неизвестные напали на зал с игровыми автоматами. Это произошло в заведении, расположенном в районе железнодорожного вокзала, сообщает издание "0432.ua".

По данным ведомства, участники погрома – активисты молодежных патриотических организаций.

"Активисты молодежных патриотических организаций справились менее чем за минуту. Они вошли в зал, где разгромили игровые автоматы и окна заведения. Уже в завершение атаки молодые люди сорвали рекламный баннер с фасада игрового зала", – рассказывают в сообщении.

По словам тех, кто атаковал заведение, сопротивление им никто не оказывал. Полиция происшествие пока не комментирует.

Также в сети появилось видео погрома:

Напомним, ранее в Киеве прошли погромы в игровых залах. Группа молодых парней крушила игровые залы сразу в нескольких районах Киева. В сети уже выложили видео нападения на один из залов. На кадрах видно, как туда врываются до 15 человек в балаклавах. Говорят, они даже украли сейф. Сбежали хулиганы до приезда полицейских. Нарушителей до сих пор не поймали и произошедшее пока не прокомментировали.

Кроме этого,в центре Киева правоохранители накрыли подпольное казино. Полицейские установили, что сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Также детективы разоблачили помещения с серверами, куда поступала и хранилась информация о ходе игры.

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