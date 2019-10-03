В Виннице с поличным задержали "домушников" из Полтавской области

В Виннице полиция с поличным задержала квартирных воров. У преступников изъяли золото, технику и пачку наличных.

Как установило следствие, мужчины приехали из Полтавской области специально для грабежей и уже имеют судимости за кражи. Кроме ценностей, у домушников нашли газовый баллончик и отвертки, которыми, вероятно, и взламывались замки. Теперь задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении целой серии квартирных краж. Оперативники занимались розыском членов группы с начала 2019 года. За это время была установлена причастность злоумышленников к совершению 18 краж на территории Харькова.

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А во Львове полицейские задержали домушника, который принес на ограбление лестницу. 29-летний мужчина во всем признался и сдал своих сообщников.

Кроме этого, "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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