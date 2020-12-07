В Виннице в центре СПИДа будут лечить пациентов с COVID-19

Центр СПИДа в Винницкой области готов принимать больных COVID-19. Медучреждение перепрофилируют в областную инфекционную больницу, которой ранее в области не было. Новое отделение будет рассчитано на 90 пациентов.

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Журналисты "Сегодня" выяснили, как готовятся работники центра к таким изменениям.

Врач-инфекционист Галина Мохний рассказала, что медикам нужно быть готовыми, ведь одним из самых тяжелых последствий коронавирусной пневмонии может стать тромбоз.

"Когда наши сосуды тромбируются, возникает очень много осложнений. Неизвестно, куда этот тромбик попадет. Это будут инфаркты, инсульты. Каждый день эта болезнь показывает себя по-другому, поэтому нам нужно быть наготове", – сказала она.

Однако одними стараниями медиков жизни пациентов не спасти. Нужно хорошее оборудование, способное подстраиваться под личные потребности пациента.

Видео: Сегодня

Именно такую систему предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК.

"Ринат Леонидович выделил 300 миллионов гривен для оказания помощи медицинским учреждениям страны. Фонд создал проект "Борьба с COVID-19 в Украине" в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизни". Это самый крупный частный проект в стране, который пока не имеет аналогов", – сказал директор ДТЭК Ладыжинской ТЭС Игорь Снегин.

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Всего из Фонда государственные больницы страны получат более 200 аппаратов ИВЛ, большинство из них уже помогают спасать жизни украинцев.

Напомним, в Мариуполе за жизнь зараженных коронавирусом борются с помощью аппаратуры от Фонда Рината Ахметова.

Также сообщалось, что в Херсонской области не хватало ИВЛ-аппаратов. Фонд Рината Ахметова решил эту проблему.

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