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"Мисс Винница" попала в ДТП: девушка в реанимации (видео)

26 февраля, 12:27

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево

В результате ДТП в Виннице пострадали два человека. По данным местных СМИ, одной из пострадавших оказалась "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк.

Как сообщает 33 канал, дорожная авария произошла возле рынка "Сатурн" в районе остановки "Электросеть". Известно, что автомобиль Honda врезался в дерево. В результате водитель и пассажирка получили серьезные травмы. Мужчину зажало в конструкциях автомобиля. В тяжелом состоянии их госпитализировали в реанимацию.

"Сейчас водитель находится в травматологии с переломом бедра, девушка в отделении интенсивной терапии, у нее подозревают перелом черепа", – пишет издание.

/ Фото: Реал

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области сообщили, что пострадавшие – водитель автомобиля, 1999 года рождения, и пассажирка авто, 1996 года рождения.

Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Остальные детали выясняют правоохранители.

Напомним, мы сообщали, что в Виннице на перекрестке улиц Келецкой и Ващука девушка на автомобиле Nissan Leaf въехала в электроопору. ДТП сняли камеры видеонаблюдения.

Кроме того, ранее полицейские объяснили, повлияют ли штрафы за нарушение правил движения на количество аварий.

Также, новости "Сегодня" выясняли, почему украинцы не пристегиваются в автомобилях, а также чем это грозит:

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ДТП Винница мисс реанимация

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