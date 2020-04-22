В Винницкой области коронавирусом массово заразились полицейские: в каком они состоянии

В Винницкой области, где COVID-19 уже заразились 349 человек, коронавирус подтвердили у 11 полицейских. Большинство заболевших правоохранителей – это сотрудники областного управления. Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер Винницкой облполиции Анна Олийнык.

"Восемь из этого числа – сотрудники внутренней службы Главного управления полиции в Винницкой области, трое – из районного отдела", – рассказала нам Олийнык.

По ее словам, заболевшие правоохранители не имели частых контактов с населением.

"Все эти сотрудники лечатся амбулаторно дома, они болеют, но у них не тяжелая форма. Госпитализированных нет. Медики выясняют, где они могли заразиться вирусом. Те, кто с ними контактировал, – им сделаны тесты, эти люди на самоизоляции. С началом карантина у нас по приказу начальника посменное несение службы, там, где возможно, – вахтовый метод", – сообщила Олийнык.

Напомним, ранее вспышка коронавируса среди полицейских была зафиксирована на Волыни. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Волынской области Олег Плазовский, лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у шести правоохранителей Киверцовского райотдела полиции.

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Также мы писали, что очаг COVID-19 расширяется в Днепропетровской области. В регионе зафиксировано 29 новых случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство новых инфицированных контактировали с зараженными жителями Першотравенска, где ранее произошла вспышка COVID-19.

О19 новых случаях инфицирования заявили и в Днепре.

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