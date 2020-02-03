В Винницком кафедральном соборе показали тайные комнаты и уникальную лепнину: видео

Потайные комнаты, старинные фрески и уникальная лепнина – Винницкий кафедральный собор открывает свои тайны. Теперь каждый может узнать историю храма, который построили 300 лет назад. Как он от доминиканцев перешел к православным, и чем впечатляет, на уникальной экскурсии узнали новости "Сегодня".
"Религиозная жизнь винничан начиналась еще в 17 веке", – говорит экскурсовод Анастасия Столбец, начиная уникальную экскурсию по кафедральному собору.
Тогда речь шла о доминиканцах, о католическом ордене. Но потом его передали православию. История, которую рассказывает экскурсовод, захватывает и интригует. Но больше всего поражают потайные комнаты, в которых ранее не пускали простых посетителей.
"Это место, где священники переоблачаются перед службой", – рассказывает Анастасия, заводя нас в небольшое помещение.
Потолок этой маленькой комнаты разрисован уникальными фресками 18 века:
"Мелхиседек -один из самых таинственных фигур в Старом Завете. Авраам здесь изображен как воин".
На этих фресках библейские сюжеты. Тогда службы справляли латыни. Знали ее не все. Так то, о чем говорили священники, люди понимали из витражей и росписей. В советское время здесь были и склад, и спортзал. Но все равно сохранились и уникальная лепнина и Никейский Символ веры.
"Этот Никейский Символ веры является общим, как для католиков так и для православных, и для протестантов, – отмечает наш экскурсовод.
По крутым старинным лестницам поднимаемся на колокольню. Тут можно не только бить в колокола, но и насладиться невероятным видом на город.
Экскурсии по кафедральному собору бесплатные. Проводят их на большие церковные праздники. В следующий раз тайны храма всем желающим откроют весной.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какие тайны скрывают стены церковь Спаса на Берестове и Михайловская Выдубицкого монастыря. Мы узнали, кто из детей Владимира Мономаха был похоронен в стенах храма и почему Выдубичи стали Выдубичами.
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