В Винницкой области 20-летний парень насмерть сбил мать троих детей

В Винницкой области правоохранители задержали водителя кроссовера, который сбил насмерть 48-летнюю женщину в Казатинском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла 10 сентября около 18:00 в селе Махновка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Полиция уже назначила ряд экспертиз.

По предварительной информации, 20-летний житель Винницы, управляя автомобилем Toyota Highlander, сбил женщину – пешехода, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Водителя внедорожника отправили в изолятор временного содержания. Копы сообщают, что его проверили на алкотестере, парень был трезвый.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в группе "Винница-Инфо" на Facebook, без матери остались трое детей.

"Водитель на внедорожнике убил на пешеходном переходе молодую жительницу села Махновка, мать троих детей. Отбросив на 50 метров от пешеходного перехода, "скорая" по приезду зафиксировала смерть, смерть была от страшного удара – внезапная", – написал Дмитрий Полищук.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах на пешеходном переходе водитель насмерть сбил 15-летнюю девочку.

Также напомним, в Запорожской области после ДТП загорелась машина – два человека сгорели заживо.

Видео: h_Dnepr

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