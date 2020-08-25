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Прокуратура не дала винницким чиновникам лечить COVID-19 концертами

25 августа, 12:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

Депутаты заказали ремонт здания концертного зала якобы для нужд борьбы с эпидемией

В Винницкой области сельский совет Ямпольского района пытался использовать несколько сот тысяч гривен бюджетных средств, прикрываясь необходимостью борьбы с эпидемией коронавируса.

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Как сообщили в областной прокуратуре, решение было принято в обход электронной системы закупок.

"Установлено, что сельсовет незаконно закупил услуги по ремонту концертного зала на сумму 379 тысяч гривен без использования электронной системы закупок, мотивируя это осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения эпидемии COVID-19 на территории Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием признать договор недействительным.

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Напомним, что ранее в Украине снова пересмотрели зональное деление страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, Черновцы попали в "красную" зону, а Харьков – в "оранжевую". Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 августа.

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Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ремонт эпидемия прокуратура коронавирус Винницкая область Ямполь

Источник: Сегодня

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