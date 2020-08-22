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"Может быть как в Италии": Зеленский рассказал о второй волне коронавируса в Украине

22 августа, 09:54

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам президента, украинцам нужно понять, что COVID-19 это не грипп

Украинские медики могут не справиться со второй волной коронавирусной инфекции в стране в случае большого числа заболевших. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные с точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, с точки зрения технической подготовки, с точки зрения специалистов. По количеству коек, я боюсь об этом говорить, но тем не менее, у нас заполнены сейчас в некоторых областях уже более 50%. Это очень опасно. С точки зрения нашей техники, то там где-то 6-15% – все есть. В этом направлении мы действительно неплохо подготовлены. Но не выдержит не количество коек, не выдержит количество специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощная", – заявил Зеленский.

Он отметил, что украинцам нужно понять, что COVID-19 это не грипп.

"Это сложная ситуация, вакцины еще нет, ни в какой массовой продаже. Эта история, что все страны договариваются друг с другом о том, что мы будем первыми в очереди и вот со дня на день появится вакцина – все это немного "слухи". Информационно действительно мы знаем несколько стран, у которых почти готова вакцина, но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана в страну, когда будет налажено производство", – добавил глава государства.

По словам президента, если украинские медики не выдержат второй волны, то ситуация в Украине сложится, как в Италии.

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24" в 12:00 22 августа.

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А тем временем эпидемия коронавирусной инфекции в Украине не убавляет темпы распространения. За прошедшие сутки, 21 августа, COVID-19 подтвердили у 2328 украинцев. Это – абсолютный антирекорд.

Также мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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