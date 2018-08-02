В Винницкой области для спасения лесов выпустили две сотни фазанов

Фазанов на борьбу с вредителями выпустили винницкие охотники – птицы дни должны спасти украинские леса от насекомых, которые вредят деревьям.

200 фазанов из четырех ящиков охотники выпустили в десяти километрах от населенных территорий – чтобы люди их не выловили. В этих заброшенных садах охотники выпускают фазанов уже второй раз. Говорят, прошлогодние птицы уже дали приплод.

Фазаны – настоящее спасение для украинских лесов, говорят охотники. Они едят насекомых, которые уничтожают деревья. А еще фазаны – серьезные помощники для крестьян, так как с удовольствием уничтожают и полевых вредителей. Кроме того, фазаны – единственные птицы, которые водятся на территории Украины, способные поедать колорадского жука.

Охотиться на птицу смогут по меньшей мере через пять лет, когда фазанов в регионе станет несколько тысяч.

Напомним, во Львовской области восстанавливают популяцию фазанов – лесоводы верят, что птицы приживутся, а охотники уверяют, что место для популяции фазанов – идеальное.

А ранее в США гусь отправил в больницу охотника, который его подстрелил – причем для госпитализации охотника понадобилась помощь авиации местного травмпункта.