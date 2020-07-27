В Винницкой области из-за пьяного пассажира маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

В Винницкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Как рассказали в полиции, авария произошла в воскресенье, 26 июля, в селе Севериновка Тростянецкого района. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался сообщением Винница – Бершадь, столкнулся с грузовым автомобилем Renault, припаркованным на обочине дороги.

Сообщается, что во время движения микроавтобуса между водителем и пьяным пассажиром возник конфликт. Мужчина требовал сделать остановку, а когда водитель отказался, объяснив, что это разрешено только в определенных местах, пассажир ухватился за руль. В результате водитель не справился с управлением микроавтобуса и столкнулся с грузовиком.

"Пострадавшие с разной степени тяжести телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. Среди пострадавших – жители Тростянецкого района в возрасте 51, 17 лет, две жительницы города Бершадь в возрасте 20 лет и 71-летняя жительница Бершади", – говорится в сообщении.

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Алкотестер показал наличие в организме пассажира 1,7 промилле алкоголя. Водитель маршрутного такси был трезв.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

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