В Винницкой области копы "накрыли" нарколабораторию в гараже

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Ладыжине рецидивист организовал лабораторию по изготовлению амфетамина в арендованном гараже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.

Когда копам сообщили об этом, они сразу же проверили информацию и провели обыски в гараже 24-летнего мужчины. Там полицейские нашли марихуану, амфетамин, а также колбы, емкости и ингредиенты для его изготовления.

Реклама

Кроме того, выяснилось, что у мужчины уже были судимости за аналогичные преступления. Рецидивист пытался оправдаться и заявил копам, что наркотики изготавливал и хранил для собственного употребления. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама