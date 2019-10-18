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В Винницкой области копы "накрыли" нарколабораторию в гараже

18 октября, 12:20

Ранее судимому организатору производства амфетамина грозит до трех лет тюрьмы

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Ладыжине рецидивист организовал лабораторию по изготовлению амфетамина в арендованном гараже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.

Когда копам сообщили об этом, они сразу же проверили информацию и провели обыски в гараже 24-летнего мужчины. Там полицейские нашли марихуану, амфетамин, а также колбы, емкости и ингредиенты для его изготовления.

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Кроме того, выяснилось, что у мужчины уже были судимости за аналогичные преступления. Рецидивист пытался оправдаться и заявил копам, что наркотики изготавливал и хранил для собственного употребления. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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