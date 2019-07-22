В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие

В результате удара один из водителей погиб на месте происшествия

Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ и грузовика MAN с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел 21 июля около 22:00 вблизи поселка Вороновица.

Предварительно установлено, 31-летний водитель грузовика, житель поселка Уланов Хмельницкого района, разворачиваясь, столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. Легковушка врезалась в заднюю часть полуприцепа грузовик.

В результате удара 70-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево . Жертвами страшной аварии стали два человека. Еще четыре пассажирки пострадали. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Кроме этого, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий . В результате этих аварий погиб 1331 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"