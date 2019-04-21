В Винницкой области молодой мужчина организовал домашнюю нарколабораторию

Подозреваемым оказался молодой местный житель

фото: Нацполиция.

Полиция Винницкой области обнаружила у жителя города Бершадь домашнюю подпольную лабораторию для изготовления наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Как рассказал начальник Бершадского отдела полиции Вячеслав Лялюцкий, в полицию поступила оперативная информация, что житель города Бершадь занимается изготовлением наркотических средств. По месту жительства подозреваемого, при обыске полицейские изъяли орудие для изготовления наркотиков, химические вещества, пакеты с веществом белого цвета, похожей на амфетамин, шприцы и емкости с жидкостями", – говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель. Изъятые вещества копы направили на экспертизу.

Ведется следствие по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). За такое правонарушение злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Херсоне полицейские разоблачили преступную группу, которая поставляла вещества, из которых в дальнейшем изготавливали амфетамин и сбывали его путем "закладок". Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Что ранее в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.

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