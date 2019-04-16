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В Херсоне полицейские изъяли наркотики на полмиллиона гривен

Сегодня, 14:22

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Херсоне полицейские разоблачили преступную группу, которая поставляла вещества, из которых в дальнейшем изготавливали амфетамин и сбывали его путем "закладок". Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители задержали четырех участников преступной группы возрастом от 28 до 35 лет. Один из злоумышленников сопротивлялся с помощью оружия.

Установлено, что участники группы постоянно меняли адреса квартир, домов и гаражи, которые использовались как нарколаборатории. С потенциальными покупателями лично не встречались, а принимали заказ в мессенджерах. Амфетамин реализовывали как путем "закладок", так и передавали непосредственно покупателю. Полученные деньги распределяли поровну между собой.

"Мы провели одновременно 10 обысков в домах, автомобилях фигурантов и в гараже. Всего изъяли 700 граммов амфетамина, а это 2800 доз, готовых к сбыту. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около полумиллиона гривен, – сообщил начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьев. – Также мы изъяли дизайнерские наркотики PVP, ингредиенты и лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, 200 граммов прекурсора "фенилнитропропен", деньги, три пистолета, переделанные под боевые, мобильные телефоны, упаковочные материалы, респираторы, электронные весы, компьютерную технику и автомобиль".

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полиция пока выясняет все детали преступления, в частности проходят обыски. Изъятые наркотики направили на экспертизу.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Кропивницком задержали мужчину, который продавал каннабис в городе.

Также полицейскиев Бердянске разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны.


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Тег наркотики, наркоторговля, амфетамин, наркобизнес, уголовное производство, злоумышленники

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