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В Винницкой области мужчина случайно пристрелил друга

30 июня, 03:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Трагедия произошла во время отдыха у озера

В Винницкой области во время отдыха на озере произошла трагедия: 28-летний мужчина застрелил своего друга, демонстрируя ему пистолет.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в ходе опроса свидетелей происшествия очевидцы изначально утверждали, якобы погибший сам произвел выстрел в себя.

"В ходе проведения расследования копы обратили внимание на различия в показаниях и задержали злоумышленника, причастного к смертельному исходу", - говорится в сообщении.

Позже он признался, что решил показать своему другу пистолет Stalker и, по собственной неосторожности, выстрелил в него.

"Парень умер по дороге в больницу в карете скорой помощи", - добавили полицейские.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Было открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, не так давно в Киеве нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Также мы рассказывали, как в Одессе пьяные военнослужащие устроили стрельбу у детского центра, а потом пытались сбежать от копов.

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Источник: Сегодня

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