В Винницкой области произошло масштабное ДТП: есть погибший и пострадавшие (фото)

В Винницкой области столкнулись сразу три легковушки. В страшном ДТП погиб один из водителей, еще два человека попали в больницу.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что все произошло около 21:00 6 марта возле села Райгород Немировского района. Там не разминулись легковушки ЗАЗ, Nissan и Audi. Как выяснилось, водитель ЗАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Nissan. Потом в Nissan влетела легковушка Audi, которая ехала с ним в одном направлении позади.

В результате ДТП погиб 59-летний водитель ЗАЗ. Он оказался жителем Немировского района. Кроме того, в больницу попали водитель Nissan и его 40-летний пассажир. А вот 55-летний водитель Audi не пострадал.

"Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

Ранее мы писали, что после жуткого ДТП под Харьковом легковушка превратилась в груду металла. В аварии погибли четверо людей.

Напомним, нередко виновниками ДТП становятся и пешеходы. В связи с этим собираются ужесточить штрафы и для пешеходов.

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