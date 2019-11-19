В Винницкой области произошло смертельное ДТП: один из водителей был пьян

Уровень алкоголя в крови водителя микроавтобуса был в 11 раз выше нормы

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло смертельное ДТП: столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате погиб один из водителей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел в Могилев-Подольском районе.

"Предварительно установлено, что 32-летний водитель автомобиля Ford, местный житель, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot", – пишут в ведомстве.

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В результате столкновения автомобилей водитель легковушки получил не совместимые с жизнью телесные повреждения. Он погиб на месте происшествия. Также пострадал водитель микроавтобуса, его госпитализировали.

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Известно, что в момент аварии водитель микроавтобуса был пьян. У мужчины врачи обнаружили превышение допустимого уровня алкоголя в 11 раз – он составил 2.02 промилле. До избрания меры пресечения он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Полиция открыла уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости.

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