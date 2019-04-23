В Винницкой области произошло жестокое убийство

Оба задержанных ранее привлекались к ответственности

В Днепропетровской области произошло жестокое убийство. Фото: Pixabay

В Винницкой области двое мужчин убили свою знакомую, которая знала об их предыдущем преступлении. Об этом сообщает Depo.Вінниця.

"Тело женщины с травмой головы нашли на берегу Южного Буга. Кровавые следы завели правоохранителей в дом, где было найдено орудие убийства и многочисленные пятна крови на полу, мебели и вещах", – пишут в издании.

На месте происшествия прибыли следователи, полиция и кинологи.

Как впоследствии выяснилось, двое мужчин, с которыми женщина распивала, зарубили ее топором, а тело выбросили в реку. Главный мотив убийства – погибшая знала о еще одном их преступлении.

Полиция задержала злоумышленников в возрасте 33 и 35 лет. Оба они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За такое правонарушение предусмотрено до 15 лет заключения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, недавно полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы.

Кроме этого, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругамив день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

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