В Винницкой области произошло жестокое убийство
Оба задержанных ранее привлекались к ответственности
В Винницкой области двое мужчин убили свою знакомую, которая знала об их предыдущем преступлении. Об этом сообщает Depo.Вінниця.
"Тело женщины с травмой головы нашли на берегу Южного Буга. Кровавые следы завели правоохранителей в дом, где было найдено орудие убийства и многочисленные пятна крови на полу, мебели и вещах", – пишут в издании.
На месте происшествия прибыли следователи, полиция и кинологи.
Как впоследствии выяснилось, двое мужчин, с которыми женщина распивала, зарубили ее топором, а тело выбросили в реку. Главный мотив убийства – погибшая знала о еще одном их преступлении.
Полиция задержала злоумышленников в возрасте 33 и 35 лет. Оба они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За такое правонарушение предусмотрено до 15 лет заключения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.
Напомним, недавно полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы.
Кроме этого, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругамив день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
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