В Винницкой области проверяют психдиспансеры

Причина проверки - скандал в заведении, где над пациентами издевался персонал

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Все психоневрологические интернаты Винницкой области проверит специальная комиссия. Причина – скандал в одном из заведений, где, как следует из опубликованных в сети фотографий, над пациентами издевался персонал.

Материал вызвал настоящий ажиотаж, и после его выхода "Сегодня" стали получать письма от многих людей, которые рассказали о том, что местные жители из села Ярышев Винницкой области нанимают пациентов перекапывать огороды или нарубить дров.

"Сегодня" выехали на место – проверить обращения. Корреспонденты встретились с жительницей села Ярышев, которая просила не называть ее имени.

Она написала письмо в редакцию "Сегодня" и рассказывает, что пациенты психоневрологического интерната работают на огородах местных жителей.

"Здесь инвалиды – бесплатные рабы. Если бы кто-то приехал в первой половине дня, можно было бы увидеть, что десятков подопечных в интернате нет", – говорилось в письме жительницы села Ярышев.

"В основном огороды, дрова там порубить. Люди платят, понятно, что платят, рассчитываются, дают им деньги, кто-то берет сигареты там", – рассказал житель Ярышева Николай Юрьев.

Журналисты "Сегодня" отправились в интернат. У входа встретили пациентов, которые признались, что действительно работают у местных жителей.

"Камень тачкой вывозили со двора на дорогу. Навоз вывозил тачкой", – рассказал один из пациентов психдиспансера.

В зависимости от вида работы им платят 50-100 грн, говорят пациенты. И добавляют: чтобы их наняли, надо договариваться с персоналом.

"Светлана Ивановна – она решит вопросы запросто", – говорит другой пациент.

Идем в интернат. О нас Светлана Ивановна уже знает, подопечные предупредили. То, что пациенты работают у местных, категорически отрицает.

"В село они не ходят. И дрова они не режут, ну что это. Это же больные, это же не рабочие люди, как они ходят в село? Мы пускаем в магазин, да", – заверила медсестра Ярышевского психоневрологического интерната Светлана Банделюк.

А вот директор заведения предполагает, что у жителей сел могут работать пациенты гериатрического отделения. Там лечатся хронические алкоголики и бывшие заключенные, имеющие инвалидность. Запретить работать им не имеют права.

"Они имеют право свободного выхода, и они что хотят, то и делают, я не имею права влияния на них. Есть такие, что здесь они, и может где-то и пошел, что-то где-то кому-то делал", – заявил директор интерната Виктор Голь.

Застать пациентов на огородах или во дворах местных жителей корреспондентам "Сегодня" не удалось. В интернате – проверка. То, что пациенты не имеют права работать за пределами учреждения, нам подтвердили в областном департаменте соцполитики.

После обращения "Сегодня" интернат проверят еще раз. Собственное расследование проведет и директор заведения. Если узнает, что персонал позволяет пациентам работать у местных жителей, – уволит сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, как полицейские задержали в Мелитополе директора интерната, который сдавал своих воспитанников в трудовое рабство.

Напомним, не так давно столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек.

Кроме того, ранее польские и украинские правоохранительные службы обнаружили в Великопольском воеводстве Польши подпольную, на которой принуждали нелегально работать украинцев.

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