В Винницкой области пьяный водитель покусал полицейского

В Винницкой области жителю Ямпольского района грозит серьезное наказание за нанесение телесных повреждений стражам порядка, одного из которых шофер умудрился укусить.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 2 июня в селе Мироновка.
"Около 2:30 экипаж группы реагирования патрульной полиции в селе Мироновка остановил "Жигули", водитель которых находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере это подтвердила, обнаружив 3,8 промилле (при норме в 0,2 промилле. – Ред.)", - говорится в сообщении.
Между тем, пока копы составляли на нарушителя админпротокол, 26-летний водитель начал оказывать сопротивление полицейским и укусил одного из них за палец.
"Чтобы унять нарушителя, полицейские надели на него наручники и доставили в отделение полиции. Сейчас злоумышленник задержан. Сотрудник полиции обратился в больницу за медицинской помощью", - добавили копы.
Было открыто уголовное производство, за умышленное нанесение сотруднику полиции телесных повреждений во время выполнения им служебных обязанностей нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину привлекли к административной ответственности.
В Черкасской области заместитель мэра Каменки покусал полицейского. Копы остановили пьяного чиновника, который находился за рулем автомобиля. Его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина отреагировал неадекватно: матерился, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.
Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.
А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.
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