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В Винницкой области пьяный водитель покусал полицейского

3 июня, 03:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Водителю, напавшему на копа, грозит серьезное наказание

В Винницкой области жителю Ямпольского района грозит серьезное наказание за нанесение телесных повреждений стражам порядка, одного из которых шофер умудрился укусить.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 2 июня в селе Мироновка.

"Около 2:30 экипаж группы реагирования патрульной полиции в селе Мироновка остановил "Жигули", водитель которых находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере это подтвердила, обнаружив 3,8 промилле (при норме в 0,2 промилле. – Ред.)", - говорится в сообщении.

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Между тем, пока копы составляли на нарушителя админпротокол, 26-летний водитель начал оказывать сопротивление полицейским и укусил одного из них за палец.

"Чтобы унять нарушителя, полицейские надели на него наручники и доставили в отделение полиции. Сейчас злоумышленник задержан. Сотрудник полиции обратился в больницу за медицинской помощью", - добавили копы.

Было открыто уголовное производство, за умышленное нанесение сотруднику полиции телесных повреждений во время выполнения им служебных обязанностей нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Кроме того, за управление автомобилем в состоянии опьянения мужчину привлекли к административной ответственности.

В Черкасской области заместитель мэра Каменки покусал полицейского. Копы остановили пьяного чиновника, который находился за рулем автомобиля. Его задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина отреагировал неадекватно: матерился, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.

Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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полиция полицейский Винницкая область пьяный водитель покусал

Источник: Сегодня

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