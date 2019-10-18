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В Винницкой области ребенок упал в восьмиметровую шахту

18 октября, 10:40

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС в Винницкой области

Фото: ГСЧС в Винницкой области

В Винницкой области спасатели провели спецоперацию по спасению ребенка – 11-летний мальчик упал в шахту.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС области, инцидент произошел 17 октября в поселке Сутиски Тывровского района. Ребенка пришлось доставать из восьмиметровой глубины. Спасатели вытащили его из ямы с помощью медицинских носилок и спасательной.

Фото: ГСЧС в Винницкой области

Пострадавшего сразу же передали медикам "скорой" Ребенка доставили в Винницкую областную детскую больницу, он в тяжелом состоянии.

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"К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в центре Калуша Ивано-Франковской области произошло ЧП: четырехлетний ребенок упал с моста через реку Сивку вместе с поврежденными перилами. В результате падения девочка получила сотрясение головного мозга и несколько синяков.

А в Кременчуге в шаге от трагедии оказался маленький мальчик. Шестилетнего ребенка сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже.

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