В Винницкой области сельские жители остались без воды

Без воды остались жители сразу двух сел в Винницкой области. Водопровода здесь нет, а колодцы пересохли. Из-за этого люди вынуждены топить снег и лед. Селяне утверждают, что воды в их и соседнем селах нет уже три года. Колодцы же наполняются только после обильных дождей. Все это время сельский совет строит центральный водопровод, но конечные сроки до сих пор не известны.

Ранее за помощью обратились жители города Остер Черниговской. Лабораторный анализ подтвердил, что вода, которая течет из их кранов, не соответствует санитарным нормам и угрожает здоровью.

Из-за песка в трубах также постоянно ломается бытовая техника и забиваются фильтры. Но коммунальщики лишь перекладывают ответственность на самих жильцов.

Напомним, жители села Гавриловка Киевской области уверяют, что их жизнь отравляет птицефабрика. Тонны куриных тушек гниют под открытым небом, но заключение Минздрава, которое предъявил производитель, гласит: здоровью людей такое соседство не вредит.