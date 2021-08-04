Українська
$ 26,84
31,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

ДТП во Львовской области. Элитный спорткар раздавило вдребезги (фото)

4 августа 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасное ДТП произошло по дороге из Львова. На месте происшествия работают спасатели

От Porsche практически ничего не осталось, на месте ДТП работают спасатели. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

От Porsche практически ничего не осталось, на месте ДТП работают спасатели. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.

Реклама

Как рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, авария произошла ночью 4 августа около 00:30. По словам свидетелей, спорткар влетел в грузовик "АТБ" при обгоне. Автомобиль занесло на встречную полосу.

Читайте также:

В Хмельницкой области из-за полицейского в ДТП погибла целая семья. Как его накажут

По предварительным данным, водитель легковой машины не выжил. На месте работают спасатели.

В тренде
В Тернопольской области бабушка выпала с 5-го этажа. Она повисла на веревках для белья – видео
Женщину сняли спасатели и передали медикам. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

Также напомним, в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшиеЗапад
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
В Ровенской области маленькие сестры нашли повешенным девятилетнего брата
В Ровенской области маленькие сестры нашли повешенным девятилетнего братаЗапад
Дерево убило молодую пару во Львове. Парень был курсантом
Дерево убило молодую пару во Львове. Парень был курсантомУкраина
В Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило. Что натворила непогода в Украине
В Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило. Что натворила непогода в УкраинеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять