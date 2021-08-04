ДТП во Львовской области. Элитный спорткар раздавило вдребезги (фото)

Ужасное ДТП произошло по дороге из Львова. На месте происшествия работают спасатели

От Porsche практически ничего не осталось, на месте ДТП работают спасатели. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.

Реклама

Как рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, авария произошла ночью 4 августа около 00:30. По словам свидетелей, спорткар влетел в грузовик "АТБ" при обгоне. Автомобиль занесло на встречную полосу.

Читайте также:

В Хмельницкой области из-за полицейского в ДТП погибла целая семья. Как его накажут

По предварительным данным, водитель легковой машины не выжил. На месте работают спасатели.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

Также напомним, в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности