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В Винницкой области водитель сбил женщину с ребенком и сбежал: что ему грозит

31 июля, 17:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В его крови обнаружили 1,75 промилле алкоголя

В Немирове Винницкой области разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 30 июля около 21:00 на улице Горького. Водитель автомобиля Audi наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, мужчина скрылся с места аварии.

Через полчаса после аварии правоохранителям удалось задержать водителя у него дома. Выяснилось, что 27-летний местный житель, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести", – рассказали в полиции.

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В Винницкой области водитель сбил женщину с ребенком и сбежал: что ему грозит

По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области из-за пьяного пассажира маршрутка попала в ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.

Также напомним, на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачева в жутком ДТП погибли три человека.

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авария ДТП дети водители побег полиция пострадавшие Винницкая область Немиров
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