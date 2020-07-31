В Винницкой области водитель сбил женщину с ребенком и сбежал: что ему грозит

В Немирове Винницкой области разыскали пьяного водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 30 июля около 21:00 на улице Горького. Водитель автомобиля Audi наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, мужчина скрылся с места аварии.
Через полчаса после аварии правоохранителям удалось задержать водителя у него дома. Выяснилось, что 27-летний местный житель, который управлял иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести", – рассказали в полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Винницкой области из-за пьяного пассажира маршрутка попала в ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.
Также напомним, на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачева в жутком ДТП погибли три человека.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк