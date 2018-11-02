В Винницкой области задержали "черных лесорубов" с оружием

Сегодня, 15:16

Ущерб от действий злоумышленников оценили в 67 тысяч грн

Фото: vestikavkaza
Фото: vestikavkaza

В Винницкой области работники лесной охраны задержали группу мужчин, которые незаконно вырезали 16 хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Пятеро злоумышленников были задержаны недалеко от села Шпиковка, Тульчинского района. По словам мастера леса Натальи Нижник, звуки работающей бензопилы она услышала посреди ночи, и, когда подошла поближе, увидела, как мужчины резали 50-летние деревья и складывали их в грузовик. Женщина позвала на помощь отца, а тот вызвал подмогу.

Лесничий с инженером по охране и защите леса попытались задержать "черных лесорубов", но те сразу устроили драку.  Вскоре на место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы и задержали мужчин с шестью кубометрами древесины хвойных пород.

Как оказалось, подозреваемые тщательно готовились к преступлению: в машине нашли гладкоствольное охотничье ружье с просроченным разрешением. Также в распоряжении злоумышленников, кроме грузовика, оказалась еще и легковушка ВАЗ-2108. Сейчас обе машины находятся на штрафплощадке.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "незаконная порубка леса", им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса.  Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за последние 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
винницкая область, черные лесорубы, лесорубы
Источник:

"Сегодня"

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