В Винницу завезли первую партию оборудования для Е-билета

Первая партия составляет только треть планируемой техники

Разгрузка новой техники. Фото: Реал

В Винницу завезли первую партию оборудования для Е-билета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd8/a13/5c6fd8a1331df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd8/a13/5c6fd8a1331df.jpg 2019-02-22T13:19:00+02:00 Другие регионы Первая партия составляет только треть планируемой техники

В Винницу из Чехии поступила первая пaртия оборудования для электронных билетов, которое вскоре установят в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Винницакaртсервис".

"Палеты с комплектующими к системе AСООП разгружены и перемещены нa склaд, где они ожидают свою установку. Это лишь третья часть поставки, которую мы должны получить. Тендер нa постaвку оборудования для автоматизированной системы учета оплаты проезда выиграла чешская компaния Mikroelektronika", – говорится в сообщении.

Прокладывать сети в трамваях и троллейбусах начали еще осенью. Электронная оплата проезда в Виннице заработает в марте в тестовом режиме. Отмечают, что для общественного транспорта Виннице нужно около двух тысяч единиц бортового оборудования.

Напомним, мы рассказывали о первых итогах работы е-билета в Киеве. "За февраль имеем такую статистику: почти 1,7 млн льготных перевозок и больше 7 тысяч платных", – отметил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Также мы писали о впечатлениях киевлян от начала работы е-билета. Горожане говорят — удобно, но отмечают много недостатков. В КГГА напоминают, что тестовый период автоматизированной системы оплаты проезда продлится до конца октября 2019 года, а тестирование как раз предназначено для того, чтобы выявить недостатки.

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