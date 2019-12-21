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В Житомире автомобиль сбил женщину с ребенком на остановке: их госпитализировали

21 декабря, 17:48

Вероятно, водитель не справился с управлением

/ Фото: Житомир.инфо

В Житомире автомобиль сбил женщину с ребенком, которые стояли на остановке. Об этом сообщили в патрульной полиции Житомира.

По информации источника, инцидент произошел около 14:58 на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и совершил наезд на ребенка с матерью, которые стояли на остановке.

Пострадавшие доставлены в больницу с ушибами. Правоохранители определяются с правовой квалификацией происшествия.

Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП: в первом она врезалась в бетонное ограждение, а во втором протаранила машины, припаркованные у полицейского участка. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП , а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Также мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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ДТП Житомир остановка пострадавшие

Источник: УНИАН

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