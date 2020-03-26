В Житомире бетономешалка влетела в троллейбус, есть пострадавшие (фото, видео)

В Житомире, где ранее 10-летний мальчик расстрелял прохожего, на мосту грузовик с бетономешалкой въехал в троллейбус, пострадали 7-летний мальчик и водитель троллейбуса.

Об этом сообщает Городской информационный центр Житомирского горсовета в Facebook.

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Отмечается, что авария произошла в среду, 25 марта, в Житомире на Чудновском мосту около 16:10. Столкнулись троллейбус и грузовик с бетономешалкой, в результате чего травмы получили водитель троллейбуса и семилетний мальчик, которых доставили в больницы. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

На месте происшествия работала полиция. Подробности ДТП устанавливаются.

Видео: Городской информационный центр Житомирского горсовета

Напомним, ранее в Мариуполе водитель строительного грузовика не справился с управлением, и бетономешалка врезалась в забор частного дома. После этого авто въехало в огород и застряло там.

А в Одессе бетономешалка снесла пять автомобилей. В аварии пострадали автомобили ИЖ-4, Opel, Toyota, Mazda и "Славута". Травмировались два человека, их госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

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