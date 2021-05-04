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В Житомире дотла сгорела квартира: погиб мужчина (фото, видео)

4 мая, 15:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели предполагают, что погибший пытался выбраться на балкон, чтобы спастись, но не смог

В Житомире вечером 3 мая произошел пожар в пятиэтажке. Двухкомнатная квартира сгорела дотла, погиб мужчина.

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Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что спасатели использовали специальные аппараты, чтобы попасть внутрь задымленного помещения. Одна комната была полностью в огне.

Тушили пожар две группы спасателей: одна – через балкон с помощью лестницы, другая – с лестничной клетки.

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В квартире пожарные нашли тело 81-летнего мужчины. Вероятно, он пытался дойти до балкона, но не смог. Также в квартире нашли его жену. Ее госпитализировали во вторую городскую больницу с отравлением продуктами горения.

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Огонь практически полностью уничтожил вещи, мебель и повредил стены квартиры. За час пожар ликвидировали.

По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электроприбора.

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Напомним, недавно в Одессе загорелся ресторан в центре города. Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове горела пятиэтажка. Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка.

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